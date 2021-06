Lux Living a La Torre di Montelupo, appartamenti ad affitto concordato: i requisiti

La vetreria Lux è stata per anni l’elemento caratterizzante della frazione de La Torre della sua storia e del suo tessuto produttivo, ma ha anche rappresentato un nodo critico per quanto riguardava la salubrità dell’ambiente. Per alcuni anni il futuro dell’area è parso incerto, con evidenti problemi di bonifica.

I lavori di recupero del complesso ex vetreria Lux erano iniziati ormai 10 anni fa; da 4 anni il cantiere era fermo a causa del fallimento della prima ditta realizzatrice. L’asta per la vendita dell’area è andata più volte deserta, fino a quando nel marzo 2020 l’intero complesso è stato acquistato dal Fondo “Housing Toscano” gestito da “Investire SGR SpA”. Giugno 2020, parte il cantiere (la notizia)

Il progetto di recupero, lo ricordiamo, prevede la realizzazione di un complesso residenziale con 107 nuovi appartamenti e spazi pubblici con funzioni di ritrovo per i cittadini, una piazza, giardini e la sistemazione di via del Corso, oltre a un numero consistente di parcheggi in superficie e circa 150 parcheggi interrati realizzati però esclusivamente come posti macchina. La disponibilità di parcheggi infatti è un problema molto sentito alla Torre.

È inoltre previsto che uno degli edifici storici del complesso sia destinato all’amministrazione comunale per essere utilizzato per funzioni di uso pubblico.

In questo luogo sarà sperimentata una gestione particolarmente innovativa che si basa sulla cultura dell’abitare sostenibile e collaborativo, prevedendo anche spazi comuni usufruibili da parte della comunità insediata.

Le condizioni relative al completamento del social housing Lux Living, le caratteristiche e i requisiti dei cittadini che sceglieranno di andarvi ad abitare sono dettagliate in una Convenzione stipulata fra l’amministrazione comunale e la società Investire sgr per conto del Fondo “Housing Toscano”.

Uno degli elementi più interessanti del nuovo progetto è la possibilità di accedere ad abitazioni di qualità per un’ampia fascia della popolazione: nuclei che hanno un Isee entro la soglia massima di 35.000 euro.

Condizione essenziale per l’assegnazione dell’appartamento sarà l’incidenza del canone di locazione sul reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef, che non potrà essere superiore al 30%.

Ad esempio per un canone di locazione di circa € 450,00 sarà necessario dimostrare di avere a disposizione redditi per almeno 15.000 euro.

L'impossibilità di sostenere economicamente l'affitto sarà causa di esclusione.

Lux Living Montelupo, i requisiti

Gli appartamenti saranno assegnati in base a un avviso in pubblicazione a settembre 2021, i cui requisiti principali sono elencati di seguito.

- CITTADINANZA. Essere cittadino italiano, di uno stato UE o di altro Stato, se in possesso di permesso di soggiorno.

- RESIDENZA o ATTIVITÀ LAVORATIVA. Risiedere o lavorare in Toscana (con priorità per chi risiede o lavora nel Comune di Montelupo) da almeno 5 anni. Il requisito deve essere posseduto da almeno un componente del nucleo familiare.

- ISEE. Avere un Isee fino a 35.000 euro.

- ALLOGGIO. Non risultare già proprietario di alloggio di dimensioni adeguate alle esigenze del nucleo familiare entro un raggio di 50 km.

- EDILIZIA CONVENZIONATA. Non essere già proprietario di alloggio di edilizia convenzionata/agevolata e/o realizzato con contributo o finanziamento agevolato concesso da un ente pubblico che risulti adeguato alle esigenze del nucleo familiare.

- EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA. Non essere titolare di alloggio ERP, nè aver subito uno sfratto o aver occupato senza titolo o abusivamente alloggi ERP.

Fra tutti coloro che hanno risposto all’avviso saranno formulati tre diversi elenchi in ordine di presentazione della domanda e sarà data priorità ai residenti di Montelupo, poi ai residenti nei Comuni dell’Empolese – Valdelsa e poi alle persone residenti in altri territori.

"L’intervento Lux Living è un ottimo esempio di sinergia fra pubblico e privato. Come Comune avevamo un problema di non poco conto. Un’area privata, ex industriale da bonificare, il cui intervento di recupero era fermo da anni. Grazie all’acquisizione da parte di Investire sgr, non solo sarà recuperata l’area, con la realizzazione di spazi a verde e di condivisione e la conseguente riqualificazione della frazione, ma avviamo anche progetti di valore sociale. Il primo aspetto è strettamente connesso alla strutturazione del progetto Lux Living: è, infatti, prevista l’assegnazione degli appartamenti con un canone di affitto agevolato e permette di sostenere soprattutto quelle famiglie che si collocano nella cosiddetta “fascia grigia”, escluse in assenza di requisiti dal sostegno dell’edilizia residenziale pubblica ma comunque con un reddito tale da non poter affrontare con sufficiente serenità soluzioni abitative ai prezzi di mercato. Una fascia della popolazione che, a seguito dell’emergenza sanitaria ed economica dell’ultimo anno, si è certamente ampliata. L’altro aspetto, di grande importanza, si riferisce all’edificio di proprietà comunale presente nel complesso per il quale, in accordo con l’azienda sanitaria, è stato realizzato un progetto specifico per il “Dopo di noi”", afferma il sindaco Paolo Masetti.

"Lux Living è soprattutto un progetto di comunità aperto all’intera frazione de La Torre, afferma Tancredi Attinà, in rappresentanza di Abitare Toscana - Gestore Sociale del Fondo “Housing Toscano”. - Con un approccio dinamico, aperto e inclusivo avvieremo insieme ai futuri abitanti la costruzione di un modello di vicinato collaborativo attraverso un programma di start up di comunità e di coprogettazione di spazi, funzioni e servizi. Lux Living accoglierà anche soluzioni abitative innovative per target di fragilità specifici che qui potranno trovare un contesto accogliente, positivo e stimolante".

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa