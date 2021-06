Martina Rossi: la data dell'udienza in Cassazione per uno dei due aretini

Fissata per il 22 luglio l'udienza in Cassazione per Luca Vanneschi, uno dei due ragazzi aretini – l’altro è Alessandro Albertoni – condannati a tre anni per tentato stupro della 20enne Martina Rossi, studentessa ligure morta dopo essere caduta dal balcone di un albergo a Palma di Maiorca, il 3 agosto 2011.

Vanneschi era stato condannato, in primo grado insieme ad Alessandro Albertoni, a 6 anni di reclusione anche per l'accusa di morte come conseguenza di un altro reato. In appello, però, il colpo di scena: sentenza ribaltata e assoluzione per due giovani.

La Cassazione però aveva annullato quest'ultimo verdetto, ordinando un nuovo processo: lo scorso 28 aprile, quindi, Vanneschi e Albertoni sono stati condanni a 3 anni per la sola tentata violenza, perché l’altro reato è andato in prescrizione.