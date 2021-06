Misericordia Empoli organizza 'Estate in Mise 2.0'

Un mese all’insegna della formazione e del divertimento nel rispetto delle misure di sicurezza anti Covid-19. E’ il programma del campo estivo della Misericordia di Empoli, che si terrà dal 5 al 30 luglio con tante attività formative e ludico – ricreative per bambini e ragazzi dai 9 ai 14 anni.

Sede di “Estate in Mise 2.0” la Parrocchia Beata Vergine Immacolata in Via Val d'Orme a Pozzale, frazione del Comune di Empoli, con ampi spazi in cui i partecipanti potranno trascorrere quattro settimane sotto la guida di personale esperto, coadiuvato da volontari dell’Arciconfraternita, in totale sicurezza. Per evitare situazioni di assembramento è previsto un numero massimo di venti partecipanti al campo estivo, che si terrà dal lunedì al venerdì con ingresso dalle ore 08.30 alle 09.00, e uscita dalle ore 13.30 alle 14.30: grazie all’intervallo di tempo sia al momento dell’accesso che dell’uscita sarà possibile rispettare le norme sul distanziamento e garantire il corretto svolgimento delle procedure quotidiane di triage, con rilevazione della temperatura corporea, controllo della presenza della mascherina e igienizzazione della mani con l’apposito gel. Oltre all’utilizzo degli spazi interni ed esterni della Parrocchia per le attività di animazione, i partecipanti saranno coinvolti in gite, visite guidate, uscite nel verde, in lezioni sui temi del soccorso e della sicurezza che li impegneranno in dimostrazioni e prove pratiche. I ragazzi saranno divisi in due gruppi e svolgeranno le attività in modo alternato, così da non occupare il medesimo spazio nello stesso momento. Quotidianamente, a fine giornata, i locali della Parrocchia saranno inoltre sottoposti a sanificazione così da essere pronti per ospitare i giovani il giorno successivo in un ambiente pulito e sicuro.

“Estate in Mise 2.0” è l’occasione per figli e nipoti di fare nuove esperienze didattiche, conoscere amici e scoprire nuovi interessi, senza mai annoiarsi, in un ambiente accogliente e confortevole. Le famiglie potranno iscrivere i propri bambini anche utilizzando i voucher comunali predisposti per sostenere i genitori nel pagamento della quota prevista. I voucher sono destinati a bambini e ragazzi fino ai 13 anni di età, residenti nel Comune di Empoli, e deve esserne stata fatta richiesta online, collegandosi al link https://portale.comune.empoli.fi.it/web/istanze, entro il 10 giugno scorso.

Per avere maggiori informazioni sul campo estivo e procedere all’iscrizione è necessario chiamare la sede centrale della Misericordia di Empoli allo 0571-7255 o scrivere un’e-mail all’indirizzo volontari@misericordia.empoli.fi.it.

Fonte: Misericordia di Empoli - Ufficio stampa