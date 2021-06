Montecalvoli, conclusi lavori in via Torre

Il Comune di Santa Maria a Monte comunica che i lavori per il rifacimento del manto stradale in Via Torre si sono conclusi il giorno venerdì 11 Giugno 2021. I tratti di via Torre, compreso il tratto tra via Campofranco e Piazza del Comune, sono di nuovo aperti al traffico.

I lavori in un tratto significativo del centro storico di Montecalvoli hanno avuto inizio nell' Aprile 2021 e si sono conclusi in questi giorni. Sono stati eseguiti i lavori di smantellamento del manto stradale in pietra, realizzata la nuova fognatura e il rifacimento del manto stradale in pietra.

Fonte: Ufficio Stampa