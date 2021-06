Morte Niccolò Ciatti, il padre del 22enne scandiccese: "Dragi e Di Maio intervengano"

Luigi Ciatti, padre di Niccolò Ciatti, il 22enne di Scandicci ucciso in dopo un pestaggio l'11 agosto 2017 in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna, confida che durante l’incontro bilaterale tra Italia e Spagna, i vertici del governo italiano affrontino la questione dell'imminente scarcerazione del principale indagato per l'omicidio, il ceceno Rassoul Bissoultanov.

Quest’ultimo, infatti, verrà scarcerato per scadenza dei termini di custodia cautelare, dal momento che il processo partirà a oltre quattro anni dal fatto, tra la fine di novembre e i primi di dicembre.

“Mi auguro che Draghi e Di Maio facciano le dovute pressioni al ministro spagnolo perché accerti la questione. La politica è una cosa e la magistratura un'altra - ammette - ma forse interessando le istituzioni si riuscirà ad avere qualche notizia sul perché siamo arrivati a questo".