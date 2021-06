Muore motociclista 46enne dopo un incidente nel Chianti

Un uomo di 46 anni è morto per un incidente stradale sulla strada che da Greve in Chianti va a Panzano. Nel pomeriggio di ieri, giovedì 17 giugno, sulla statale Chiantigiana il 46enne era in sella alla sua moto. Per motivi ancora da chiarire, il mezzo si sarebbe scontrato con due auto.

L'impatto è stato fortissimo. Sono subito stati allertati i soccorsi ed è stato attivato Pegaso, ma l'elisoccorso non è atterrato a Greve perché il 46enne non ce l'ha fatta. La vittima era di Greve in Chianti.

La polizia municipale dovrà ricostruire la dinamica dell'incidente. Sul posto anche i carabinieri.