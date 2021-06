Omette redditi al Fisco, colf scoperta dalla guardia di finanza

Ha omesso di dichiarare al Fisco i redditi, quantificati in circa 14 mila euro l'anno netti. Una colf di origini sudamericane è finita nei guai a Chiusi. La guardia di finanza è entrata in azione e ha scoperto che la donna, seppur regolarmente assunta dai vari datori di lavoro che si sono succeduti nel tempo, ha sistematicamente omesso di dichiarare i redditi percepiti e di versare le relative imposte. I militari hanno proceduto alla constatazione della violazione amministrativa relativa all'omessa dichiarazione, segnalando circa 55 mila euro all'Agenzia delle Entrate per il recupero a tassazione delle imposte evase.