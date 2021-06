Opera lirica a Montelupo coi 'martedì del borgo'

Martedì 22 giugno a Montelupo sarà protagonista il teatro in forme e modi diversi.

In piazza della Libertà alle 21.30, dopo 7 anni, torna l’opera lirica e lo fa in modo “popolare”, per tutti, decisamente “pop”: arriva, infatti, il “diner” di “Rita”, divertente opera comica in un atto di Gaetano Donizetti che vede protagonista Rita, una locandiera ormai emancipata che costringe il marito Beppe ad occuparsi del locale a suon di schiaffoni.

Ma il vecchio marito che lei credeva morto ritorna “in pista” e inizierà una gara a chi non vuole tenersi la moglie. Un’opera frizzante che si rinnova grazie alle scene di Margherita Pasqualin, conosciuta tatuatrice del territorio, che porta nello spettacolo il suo amore per la pop art e gli anni 50: è così che che la locanda di Rita si trasforma in un “diner” in stile “Happy Days”!

I coloratissimi personaggi alla “Grease” sono interpretati dal soprano Martina Barreca, il tenore Francesco Marchetti e il baritono Lorenzo Venza, accompagnati al pianoforte dalla Maestra Nicoletta Cantini! Il divertimento è assicurato e l’ingresso è gratuito!

Gaia Nanni e Laura Vaioli, invece, portano in scena lo spettacolo “Ciao Socrate Show”.

Si tratta del secondo appuntamento della rassegna teatrale per famiglie "Stasera Esco anche io".

Lo spettacolo è tratto dal libro “La filosofia raccontata ai ragazzi” di Laura Vaioli: un talk show con e per bambini su temi filosofici. Racconti, filastrocche, dialoghi, carte animate e disponibilità a trattare temi complessi in chiave semplice e giocosa per tornare a casa con un sacco di domande e qualche strumento in più per affrontare le situazioni difficili di ogni giorno, affidandosi agli insegnamenti di Leibniz, Simone de Beauvoir, San Tommaso e tanti altri pensatori che hanno fatto la storia del pensiero filosofico dalle origini ad oggi. Età consigliata dai 6 anni

Lo spettacolo si tiene a partire dalle 21.15 presso il Campino di via Giro delle Mura. L'ingresso è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria.

Modalità di prenotazione: Telefono: 0571/1590353

mail: biblioteca@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

App o sito desktop Affluences https://affluences.com/mmab-1

Non mancheranno neppure le iniziative dedicate alla ceramica.

Alle ore 19.00 presso il Museo della Ceramica inizia anche la rassegna Sante Madonne e Arpie. Le artiste della Strada della Ceramica ci offrono una rilettura delle collezioni storiche del Museo Montelupo, un dialogo con le opere che raffigurano icone femminili

Cinzia Orsi propone un intervento dal titolo "AHUANA O DELLA CREAZIONE", un progetto che collega un’esperienza fatta dall'artista in Ecuador con delle donne ceramiste e la maiolica di Montelupo. E che focalizza l'attenzione su una figura femminile che non ricalchi i soliti stereotipi. Una donna colta nella naturalità del suo essere femminile, nel legame profondo tra il mistero della nascita, semplicemente come generatrice e conservatrice di vita.

L’ARPIA SULLA VITE, è invece il titolo del progetto di Monica Lazzerini. Esso scaturisce da un'opera esposta al Museo della ceramica in cui sono raffigurate figure e uccelli con “un’arpia” centrale. La rivisitazione dell'arpia proposta dall'artista si posa su una pianta di vite che nasce dall’acqua, due simboli evidenti della vita e della nascita, per instaurare un legame tra questa figura notoriamente negativa e di morte e la rinascita, o rivincita della vita, in un eterno alternarsi senza fine.

Il centro sarà inoltre animato da un mercatino in corso Garibaldi, da uno spazio dedicato all'arte del vetro e dalle dimostrazioni a cura dell'Unione Fornaci della Terracotta in piazza Salvo D'Acquisto.

Dalle 19.00 alle 23.00 sarà aperto il Temporary shop delle aziende della Strada della ceramica, presso la GALLERIA FACTO in via XX Settembre 37.

Per tutti gli approfondimenti sul programma: www.montelupodifuori.it

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa