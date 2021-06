PD Vinci, incontro pubblico 'L'Italia di Domani'

Dopo mesi di video riunioni finalmente si torna a fare iniziative in presenza.

Il Partito democratico di Vinci ha organizzato per lunedì 21 giungo alle 21.30 in piazza dei Conti Guidi a Vinci, luogo suggestivo caratterizzato dall’opera di arte moderna dall’artista Mimmo Paladino, l’incontro pubblico L’Italia di Domani: Stato, Regioni e Enti Locali per il rilancio dopo la pandemia’. Parteciperanno all’iniziativa il senatore e presidente della Commissioni Affari Costituzionali Dario Parrini, il consigliere regionale e presidente della commissione sanità e politiche sociali Enrico Sostegni e il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia. Coordinerà l’incontro il segretario di circolo Giulio Vezzosi.

“Dopo mesi di iniziative a distanza- spiega Daniele Vanni, segretario comunale del Partito Democratico di Vinci- abbiamo deciso di organizzare questa assemblea pubblica in un luogo per noi inedito che possa rappresentare la voglia di ripartire e di favorire la partecipazione incontrando le persone nelle piazze della nostra città.”

Fonte: PD Empolese Valdelsa - Ufficio stampa