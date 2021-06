Presentato il nuovo sito web che ti porta alla scoperta di Firenze... in tramvia

La Firenze che non ti aspetti, che si snoda lungo il percorso della tramvia

Sarà la faccia meno conosciuta della città di Dante, infatti, l’argomento centrale del nuovo il sito www.tramedartefirenze.it dedicato alla Firenze appena fuori dal centro storico e dai circuiti turistici più inflazionati.

Scritto in Italiano e in Inglese, il sito illustra 200 luoghi d'interesse, divisi in cinque categorie: top attractions, musei e chiese, parchi e sport, spettacoli e cultura, botteghe e mercati. Tutti vicini alle fermate delle linee T1, T2 e T3.

Sono descritti, dunque, edifici sacri o di cultura come la Chiesa russa ortodossa della Natività, la prima sul territorio italiano, o la Villa medicea a Careggi dove morì Lorenzo il Magnifico, ma anche centri dello spettacolo, come il Teatro del Maggio Musicale Fiorentino, la Manifattura Tabacchi, il Palazzo di Giustizia a Novoli, il Museo Stibbert, nonché parchi e capolavori di street art, centri sportivi, università.

Ogni luogo sarà geolocalizzato e sarà caratterizzato da una pagina web con descrizione e foto, e sarà fruibile attraverso una doppia opzione di navigazione: tramite la divisione in categoria o selezionando le fermate della tramvia.

A breve Gest inserirà un pannello Qr Code sulle fermate che collegherà i viaggiatori direttamente alla pagina del sito relativa alla fermata in cui si trovano, scoprendo così tutti i luoghi d'interesse circostanti.

Alla presentazione di oggi hanno partecipato, tra gli altri, gli assessori di Palazzo Vecchio Cecilia Del Re (turismo), Stefano Giorgetti (mobilità), il direttore generale della Fondazione Cr Firenze Gabriele Gori e l'amministratore delegato di Gest (gestore della tramvia di Firenze) Jean-Luc Laugaa.