Rotatoria di via Sotto la Valle a Fucecchio, le perplessità di Cordone

"In questi giorni, ho fatto un ulteriore sopralluogo alla rotatoria sperimentale di via Sotto la Valle a Fucecchio, dando seguito alla risposta che l'Assessore competente, Fabio Gargani, aveva dato in data 12 novembre 2020, ad una mia interrogazione sulla Modifica alla viabilità in via sperimentale, all'incrocio tra via Sotto la Valle e via Bonaparte".

Sono le parole di Marco Cordone Consigliere comunale di Fucecchio della Lega Salvini sulla rotatoria sperimentale di via Sotto la Valle a Fucecchio.

"Prendendo atto degli sforzi che l'Amministrazione comunale sta facendo per cercare di migliorare la viabilità in zona e pur riconoscendo che c'è un miglioramento nell'accesso alle attività commerciali locali, esprimiamo qualche perplessità sulla piena efficacia di questa soluzione provvisoria, perché nelle ore di punta, soprattutto intorno a mezzogiorno, si formano delle criticità alla viabilità a causa del traffico intenso, che va a scapito della scorrevolezza dello stesso. Pertanto, invito l'Amministrazione comunale a valutare bene, l'efficacia dei provvedimenti presi".

Fonte: Ufficio Stampa