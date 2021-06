Spaccia di notte a Montrevarchi: arrestato e multato

Lo hanno sorpreso a spacciare di notte e lo hanno arrestato. Inoltre il pusher è stato sanzionato per violazione del coprifuoco. Il fatto è successo a Montevarchi e a finire in manette è stato un 25enne di origini albanesi.

I carabinieri sono intervenuti in flagranza. Hanno notato in piena notte in centro a Montevarchi un 40enne, già noto per vicende inerenti gli stupefacenti. L'uomo, in piazza della Repubblica, si è incontrato col 25enne, il quale gli ha consegnato un involucro in cambio di 40 euro.

I militari si sono palesati e hanno bloccato il 40enne - trovato con una dose di cocaina - e il pusher. Addosso al 25enne sono stati trovati uno smartphone e la somma provento dello spaccio. Il giovane è finito in manette, entrambi sono stati multati per aver violato le norme anti-Covid.