Taglio di bosco irregolare, una denuncia nel Chianti

Una persona è stata denunciata e multata nel Chianti per un taglio boschivo irregolare. I carabinieri forestale sono entrati in azione a Chiostrini (Barberino Tavarnelle) per il taglio di un'area di più di due ettari. Era stato realizzato in difformità sostanziale: nella documentazione trasmessa alla competente Città metropolitana di Firenze, il bosco era stato classificato come ceduo semplice, quindi soggetto a mera “dichiarazione di taglio”, che consente di procedere con le operazioni di taglio in base al “silenzio assenso” dell’ente.

In realtà, già a colpo d’occhio e comunque tramite l’effettuazione di rilievi tecnici e misurazioni, ai militari il bosco risultava essere ad alto fusto, con prevalenza di specie quercine e sporadica presenza di conifere. Vi erano di diverse classi di età che avevano raggiunto dimensioni ragguardevoli. Quindi il tipo di intervento era soggetto ad “autorizzazione” dell’ente preposto, che deve preventivamente valutare l’opportunità del taglio ed eventualmente dare prescrizioni.

Il titolare della ditta preposta al taglio è stato denunciato. Inoltre è arrivata una multa di 11.815 euro.