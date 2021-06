Us Limite e Capraia, tutto pronto per i tornei di calcio estivi

E' tutto pronto per i tornei di calcio a 5 e calcio a 7 organizzati dall'Us Limite e Capraia presso il centro sportivo "Mauro Cecchi" di Limite sull'Arno a partire dal 1° luglio. Nel primo torneo potranno partecipare gli Under 20 (minimo ragazzi nati nel 2006 e max 2 fuori quota fino a 22 anni) e gli Over 20.

Relativamente agli Under e Over 20, per l'iscrizione il prezzo è di 40 € a squadra, più 6 € a calciatore necessari per il tesseramento ACSI (associazione centri sportivi italiani). Per il calcio a 7 in erba/sintetico, la quota partita è di 50 € a squadra mentre la quota partita a squadra è di 45 € per il calcio a 5 (sintetico) e 65 € per il calcio a 7 in erba/sintetico.

Il primo premio è di 300 euro, il secondo 100 euro più giropizza e il terzo giropizza.

Un secondo torneo di calcio a 5 e a 7 sarà riservato a coloro nati nel 2007-2008, 2009-2010-2011, 2012-2013.

L'iscrizione costa 40 euro a squadra +6 € a calciatore necessari per il tesseramento ACSI mentre le quote partita per squadra sono le seguenti:

- Calcio a 5, 35 euro a squadra più 10 t-shirt del torneo in omaggio.

-Calcio a 7 50 euro a squadra più 10 t-shirt del torneo in omaggio.

Per info e iscrizioni, è possibile contattare Valeria Brotini al 3496036576 o Antonio D'Alessandro al 3318609613 e visitare il sito. www. asdlimitecapraia.it

Fonte: Ufficio Stampa