Addio di Antognoni? La moglie grata all'amore dei tifosi

"Tre metri sopra il cielo. Questa mattina andando al mercato di Campo di Marte ho alzato gli occhi e ho visto questa maglia messa su un pilone della luce dentro lo stadio. Io non so chi l'abbia fatto. Comunque una cosa bellissima. Grazie per tutto questo amore". Così Rita Antognoni, moglie di Giancarlo, su Fb, ha commentato, pubblicando anche una foto, la maglia numero 10 di Antognoni appesa ad un palo dai tifosi, quasi a voler significare la grandezza di quello che è considerato dai supporter l''Unico Dieci' della storia viola. Il 30 giugno scade il contratto che lega Antognoni alla Fiorentina e l'ex giocatore oggi dirigente viola sta decidendo se accettare o meno la proposta della società di Rocco Commisso per un ruolo di scouting del settore giovanile, lasciando così dopo anni la prima squadra. Una proposta, per molti, che potrebbe sancire l'addio tra Antognoni e la Fiorentina. Una situazione che non piace ai tifosi viola, che sui social, e non solo, non stanno prendendo bene quanto deciso dalla società gigliata.