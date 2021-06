Arrestato dai carabinieri per detenzione illecita di arma da fuoco

I Carabinieri della Stazione di Bagno a Ripoli hanno arrestato in flagranza del reato un uomo italiano di 33 anni, noto artista di musixca trap, per detenzione illecita di arma da fuoco.

L'uomo è stato trovato in possesso di una "colt", una pistola semiautomatica calibro 45 in dotazione all'esercito statunitense durtante la seconda Guerra Mondiale e di sei proeittili.

Oltre all'alrma, i carabinieri hanno sequestrato circa 13 grammi di hashish e alcuni attrezzi per il confezionamento e la pesatura dello stupefacente.

L'uomo - che subirà un rito di processo per direttissima - è noto alle forze dell'ordine per altri precedenti penali, quali ad esempio un tentato omicidio nel 2014, quando sempre con un'arma da fuoco ferì gravemente un altro uomo per un presunto regolamento di conti.