Consiglio Comunale, prossima seduta lunedì 21 giugno nell’aula di via Giuseppe Del Papa

Torna a riunirsi il Consiglio Comunale di Empoli, lunedì 21 giugno 2021, a partire dalle 18 con prosecuzione alle 21.

L’assemblea si svolgerà in presenza nell’aula al primo piano del palazzo Municipale di via Giuseppe del Papa, 41, presieduta da Alessio Mantellassi.

Come sempre la seduta potrà essere seguita sull’apposita piattaforma https://empoli.consiglicloud.it ed anche sul canale social Facebook.

Di seguito i punti all’ordine del giorno:

1.Comunicazioni del Sindaco e del Presidente del Consiglio.

2.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Centro Destra per Empoli su presenza richiedenti asilo profughi-clandestini all'interno del Comune di Empoli.

3.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia - Centro Destra per Empoli relativa a ritardo nella riapertura della piscina comunale di Empoli.

4.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli – Fabrica Comune su Decreto Regione Toscana del 14 maggio 2021 n. 8896 riguardante l’Edilizia Residenziale Pubblica.

5.Interrogazione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli – Fabrica Comune su ex scuole nel territorio comunale.

6.Programma biennale degli acquisti di forniture e servizi 2021-2022. Terzo aggiornamento.

7."Convenzione tra l'Unione dei Comuni Circondario Empolese Valdelsa ed i Comuni di Capraia e Limite, Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio, Montelupo Fiorentino, Montaione, Gambassi Terme, Montespertoli e Vinci per la gestione associata delle funzioni di accoglienza e informazione turistica a carattere sovracomunale - Approvazione schema convenzione".

8.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Centro Destra per Empoli relativa a creazione di un attraversamento pedonale e ciclabile zona scuola Vanghetti.

9.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Buongiorno Empoli – Fabrica Comune relativa a “Nessun Centro per la permanenza e rimpatrio (CPR) in Toscana”.

10.Mozione presentata dal Gruppo Consiliare Fratelli d'Italia – Centro Destra per Empoli relativa alla rimozione dei forasacchi sul territorio empolese per la tutela della salute degli animali da compagnia.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa