Covid, superate le 210mila vaccinazioni al Mandela Forum di Firenze

Sono oltre 210mila le somministrazioni di vaccino effettuate dall’inizio della pandemia al Mandela Forum di Firenze, gestito dalla Asl centro. Un traguardo importante che sarà festeggiato con la musica dal vivo di due giovani ensemble di classica, lunedì prossimo 21 giugno, alle ore 15, alla presenza del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

“Questo risultato è frutto dell’impegno straordinario di centinaia di operatori sanitari e volontari, che continuano a dare il massimo per la riuscita della campagna di vaccinazione, nella consapevolezza che il vaccino è l’unico strumento che abbiamo per avere la meglio sul Covid - commenta il presidente Giani, che il 21 giugno si recherà in visita nel più grande hub vaccinale della Toscana -. Se in Toscana siamo arrivati a vaccinare, tra prima e seconda dose, oltre due milioni e mezzo di cittadini, lo dobbiamo alla nostra rete sempre più estesa di vaccinatori, al sistema di quasi 120 hub pubblici, sparsi nelle tre aree vaste, messi in piedi e gestiti con grande impegno dalle nostre Asl. Sono molto orgoglioso di quello che siamo riusciti a costruire tutti insieme e che continuiamo a perfezionare per la salvaguardia della salute, individuale e pubblica. Ringrazio tutte le persone, giovani e adulte, che si sono vaccinate o che stanno per farlo non solo per proteggere se stesse dalle insidie del virus, ma anche per altruismo verso chi rischia di ammalarsi di Covid, se non raggiungiamo l’immunità di gregge. Un obiettivo, quest’ultimo, che ha mobilitato l’intera comunità toscana, che sta dando il massimo contributo, perché diventi realtà entro settembre”.

Il 21 giugno al Mandela Forum, che per un giorno ritroverà la sua vocazione originaria, saranno presenti, dunque, due ensemble della Scuola di musica di Fiesole: il duo di arpe “Le due Selene”, formato dalle sorelle Nora e Aran Spignoli Soria, che proporrà musiche di Albeniz, Paradisi, Krumoholtz, e il quintetto di fiati dell’Orchestra giovanile italiana, che eseguirà “La Cheminée du Roi René” di Milhaud.

Nel rispetto delle misure anti assembramento, l’accesso al Mandela sarà contingentato come consuetudine. Sarà l’Agenzia di informazione della Regione Toscana a fornire ai media il materiale audiovisivo, che sarà prodotto in quell’occasione.

Fonte: Toscana Notizie