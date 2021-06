Droga: in casa una serra di marijuana e 360 grammi hashish, arrestato

Una serra artigianale per la coltivazione di marijuana e più di mezzo chilo di droga: circa 360 grammi di hashish e quasi 300 grammi di marijuana sono stati ritrovati dai carabinieri nell'abitazione di un 26enne che è stato poi arrestato. Oltre allo stupefacente, sono stati rinvenuti e sequestrati, bilancini di precisione e vari strumenti per il confezionamento delle sostanze. L'indagine era iniziata alcuni mesi fa attraverso il monitoraggio di alcune zone di spaccio a Camucia, nel comune di Cortona (Arezzo), fanno sapere gli investigatori. Intorno alle 18.30 di ieri, il giovane, di origine straniera, ma residente in zona, è stato fermato mentre tornava da lavoro e, dopo la perquisizione veicolare e personale, trovato in possesso di tre spinelli. Presso la sua abitazione i carabinieri hanno poi trovato e sequestrato la serra artigianale per la coltivazione di marijuana e il resto dello stupefacente.