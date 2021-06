Due incidenti bloccano la Fi-Pi-Li in direzione mare

Nella mattinata di oggi, sabato 19 giugno, si sono verificati due incidenti che stanno bloccando il traffico in direzione mare sulla supestrada Fi-Pi-Li.

Uno è nei pressi dell'entrata di Pontedera Ovest in direzione mare, mentre l'altro è all'entrata di Ponsacco, sempre in direzione Pisa.

I due incidenti stanno creando disagi alla circolazione in direzione ovest con code in aumento.

Non si conosce tutt'ora l'entità degli incidenti.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO