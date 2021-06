Federico Barsotti Capo Allenatore di MTVB per le prossime tre stagioni

Montecatini Terme Valdinievole Basket comunica di avere raggiunto l’accordo con Federico Barsotti, che sarà il capo allenatore per le prossime tre stagioni sportive (dal 2021-22 al 2023-24 comprese).

Oltre ai suoi eccellenti risultati sportivi, sono state le qualità umane e morali del coach a convincere il presidente Andrea Luchi a portare a compimento un’operazione che pone basi molto solide per il progetto triennale del club.

Dichiarazione di Andrea Luchi: “Federico era la nostra prima ed unica scelta. L’ho visto crescere come persona e come allenatore ed ha saputo costruire nel tempo, con serietà ed impegno assoluti, una carriera che lo ha portato ad essere fortemente apprezzato dall’intero ambiente della pallacanestro toscana e nazionale. Siamo estremamente soddisfatti e sono sicuro che lavoreremo bene assieme”.

Federico ha immediatamente sposato le idee fondanti di MTVB, ritrovandosi perfettamente nello stile e nei valori del club. Al di là di altri aspetti, quali la categoria ancora da definire, sono le idee, la visione ed il programma che lo hanno spinto ad accettare, condividendo integralmente gli intenti della neonata società.

Stimatissimo da tutti nell’ambiente cestistico nazionale, “Fede” ha creato una propria identità tecnica raggiungendo la sua consacrazione in un meraviglioso ciclo di 7 anni, in cui ha scritto le più belle pagine della storia dell’Etrusca San Miniato. A lui adesso, assieme alla dirigenza e a tutto lo staff che lo supporterà in questa esperienza, è chiesto di ricreare quello spirito e quella coesione anche nella nuova realtà, che potrà beneficiare di una persona che abbina le sue capacità, la sua passione e la sua esperienza.

Cresciuto nelle giovanili di Montecatini ai tempi della Serie A, sotto l’ala dell’indimenticato Raffa Romano, ha poi proseguito la sua brillante carriera tra Firenze, Prato, Pontedera e San Miniato, con 2 stagioni di B sulla panchina rossoblù dello Sporting Club 1949.

Federico, 44 anni, originario di Massa e Cozzile, attualmente vive a Ponte Buggianese con la compagna Carlotta e con la piccola Arianna (3 anni proprio oggi!).

Dichiarazione di Federico Barsotti: “Sento un grande senso di responsabilità per il ruolo che mi è stato affidato e metterò tutto me stesso per riuscire al meglio. Poter partecipare alla costruzione delle "fondamenta" di questa nuova esperienza del basket del nostro territorio mi rende estremamente orgoglioso”.

Fonte: Area Comunicazione MTVB