Dalle ceneri della vecchia scuola rinasce la nuova biblioteca: grande festa a Cerreto Guidi

“Sarà una biblioteca a misura di tutti”.

Con queste parole il Sindaco di Cerreto Guidi Simona Rossetti ha presentato stamattina Biblioteca “Emma Perodi”, ospitatata nei locali della ex scuola Santi Saccenti, dichiarata inagibile dopo le distruttive raffiche di vento che flagellarono il paese nel 2014.

Oltre a Rossetti, la giunta comunale e le istituzioni cittadine, hanno partecipato al taglio del nastro anche il presidente della Regione, Eugenio Giani, il Senatore Dario Parrini, il Presidente dell’Unione dei Comuni Alessio Falorni, nonché i cervelli che hanno ripensato la nuova biblioteca: il progettista Marco Jaff, il direttore dei lavori Alberto Casini, Bellarmino Bellucci (Giubileo della Luce) e Gabriele Nannetti della Soprintendenza.

Dopo l’uragano - o meglio il downburst - di 7 anni fa l’Amministrazione comunale avviò un percorso di riqualificazione dell’edificio situato in Via Vittorio Veneto (proprio di fronte al Municipio), progettando il recupero dell’immobile e trovando nel “Bando Periferie” un prezioso canale di finanziamento.

Il progetto del Centro culturale, comprensivo della Biblioteca, è stato quindi realizzato nell’edificio della ex scuola Santi Saccenti in cui tanti cerretesi hanno svolto il primo importante ciclo di studi. Proprio per ricordare questa sua antica funzione, è stata ricreata all’interno della struttura, un’aula intitolata al maestro Gianfranco Bartolini, con banchi, arredi e materiali didattici, tipici della scuola di metà Novecento.

Inoltre, sempre per celebrare il passato “scolastico” della struttura sono state collocate fotografie dell’epoca che documentano la vita degli alunni della ex Saccenti.

Il piano terra, inoltre, comprende uno spazio dedicato a Emma Perodi, scrittrice, giornalista e grande autrice di letteratura per bambini che nacque a Cerreto Guidi nel 1850 e morì a Palermo nel 1918 e a cui è intitolata la Biblioteca comunale di Cerreto Guidi. Sempre al piano terra, oltre al laboratorio di lettura, è presente una caffetteria, realizzata grazie al bando “Spazi Attivi” della Fondazione CR Firenze, pensata come uno spazio ricreativo al servizio degli utenti e dei cittadini.