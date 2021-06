La Fucini e una nuova avventura: comincia ‘L’Ora del Racconto al parco’

La biblioteca comunale di Empoli è in viaggio verso una nuova avventura. Da mercoledì 23 giugno 2021 comincerà la bellissima esperienza de “L’Ora del Racconto al parco”.

Torna come nel 2020 il punto prestito itinerante con sole letture nei parchi cittadini. Si svolgerà una volta a settimana, il mercoledì pomeriggio, fino all'inizio del nuovo anno scolastico, da giugno a settembre.

Lo scorso anno fu un successo creando un vero e proprio seguito di utenti che, calendario alla mano, parteciparono alla maggior parte degli incontri, spostandosi di parco in parco e scoprendo anche angoli di verde mai esplorati prima

‘L’Ora del Racconto al parco’ è un’iniziativa della biblioteca "Renato Fucini", in collaborazione con le associazioni di volontariato della città, per portare libri e lettura nei parchi delle principali frazioni.

COME SI SVOLGERA’ - Anche per quest'anno sono 12 gli appuntamenti in calendario, da giugno a settembre, tutti uniti da un unico intento: il desiderio di raggiungere i cittadini nei luoghi più confortevoli per la stagione estiva, come prati ombreggiati, comode panchine e giardini pubblici dove, tra una scivolata e un'arrampicata si avrà anche la possibilità di sedersi ad ascoltare una storia e prendere in prestito un libro da leggere sotto l'ombrellone o al fresco della sera.

L'offerta completa il programma della ‘Biblioteca al Parco’, che prevede anche un punto prestito settimanale al Parco di Serravalle, ogni lunedì e giovedì pomeriggio.

Anche gli appuntamenti de ‘L'ora del racconto al parco’ saranno tutti pomeridiani, il mercoledì, dalle 17.30 alle 19.30. Secondo un preciso itinerario, una piccola succursale della biblioteca "spunterà" nei principali parchi pubblici cittadini per amplificare l'attività di promozione della lettura che anche quest'anno è stata realizzata prevalentemente online (dalle apprezzatissime Letture dal sottotetto, ai laboratori di arte, dalle Video-recensioni, alle Pillole digitali; dai consigli de Il Venerdì ci metto la faccia, all'appuntamento settimanale con il gruppo Sferruzza Sferruzza).

L'iniziativa è organizzata dalla Biblioteca comunale, il cui personale si occuperà delle animazioni e della gestione del prestito, con le principali Associazioni di volontariato della città che si sono occupate, durante l'inverno, del prestito a domicilio: Croce Rossa Italiana, Pubbliche Assistenze Riunite e Venerabile Arciconfraternita di Misericordia di Empoli. Queste metteranno a disposizione i propri mezzi di trasporto per accompagnare le uscite e il proprio personale per garantire l'applicazione delle misure anti contagio.

L'allestimento del punto prestito e delle attività di animazione rispetterà tutte le disposizioni emanate dagli organi competenti in materia di contrasto dell’epidemia di COVID-19.

Il calendario degli appuntamenti dell'estate:

23 Giugno - Giardino Piazza Toscanini;

30 Giugno - Giardino di Ponte a Elsa;

07 luglio - Piazza Matteotti;

14 luglio - Giardino di Monterappoli (via Salaiola)

21 luglio - Giardino di Casenuove (via Val d'Orme);

28 luglio - Parco pubblico di Corniola;

04 agosto - Giardino di Pontorme (via Giro delle Mura nord);

25 agosto - Giardino di Pozzale;

01 settembre - Giardino in Carraia (01/09);

08 settembre – Giardino di Ponzano (via Enea Galletti).

Mercoledì 14 luglio 2021 ci sarà anche un gradito fuori programma: ad Avane, nella Piazza della Chiesa, letture e piccolo punto prestito a lume di luna. A partire dalle 21.30.

Per informazioni inviare una email all’indirizzo biblioteca@comune.empoli.fi.it oppure contattando il numero 0571 757840.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa