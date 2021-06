Buongiorno sono molto contenta, perché oggi posso ringraziare Elisabeth per la ricetta internazionale. Lei è nata in Austria ma ormai vive da tantissimo tempo nel nostro paese.

Io ero convinta che questa ricetta fosse un dessert, ma non è come sembra. Elisabeth mi ha spiegato che alcune volte in Austria si fanno pranzi dolci e questo è un piatto che si degusta dopo una zuppa o una minestra: Marillenknödel detto in Italiano i Canederli alle albicocche.

La foto in primo piano e quelle della preparazione sono opera di Elisabeth, che me le ha concesse gentilmente.

Marillenknödel

Ingredienti

250 gr di ricotta

50 gr di burro

1 uovo

60 gr farina di farro

60 gr di semolino

1 bustina di vaniglia

1 cucchiaio di zucchero a velo

7-8 albicocche

80 gr di burro

150 di pangrattato

Zucchero di canna

Preparazione

Fate ammorbidire il burro e sbattetelo con l’uovo e lo zucchero a velo, la vaniglia e un pizzico di sale, deve diventare un composto spumoso. Aggiungete la ricotta, la farina e il semolino e continuate ad impastare. Lasciate l’impasto a riposare in frigo per un’ora. Portate a bollore una pentola con l’acqua. Lavate, asciugate bene le albicocche e togliete i noccioli. Con le mani bagnate avvolgete un po’ di pasta, che avrete recuperato dal frigo, intorno alle albicocche. Mettete a cuocere in acqua bollente i canederli a fuoco lentissimo per 10/15 minuti. Nel frattempo in una padella fate sciogliere gli 80 gr di burro, lo zucchero di canna e il pangrattato e fate abbrustolire a fuoco lento girando spesso. Quando i canederli sono cotti metteteli dentro alla padella, girateli e fate insaporire. Servite i canederli di albicocche subito e spolverate un po’ di zucchero a velo.

Elisabeth

