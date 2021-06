Nuovo vescovo di Grosseto: l'augurio del cardinale Betori a monsignor Roncari

Il cardinale Giuseppe Betori, arcivescovo di Firenze e presidente della Cet, ha espresso la sua vicinanza a monsignor Giovanni Roncari, appena nominato vescovo di Grosseto.

"Esprimo, accompagnandolo con la preghiera, il mio augurio e la mia vicinanza a monsignor Giovanni Roncari, di cui è sempre vivo il ricordo nella nostra arcidiocesi a cui ha dedicato tanta parte della sua azione apostolica, da ultimo come amato Vicario episcopale per il clero. La decisione del Santo Padre è nella linea della sempre maggiore collaborazione tra le diocesi della regione, che in questo caso prende la forma dell'unione 'in persona episcopi', ma che come orientamento generale deve dare forma a tutta l'azione pastorale delle Chiese toscane".