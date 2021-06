Picchielli (Lega) su McDonald's: "Spiace che le mie parole siano strumentalizzate"

Andrea picchielli, consigliere in quota Lega Salvini all'interno del consiglio comunale di Empoli, ha voluto precisare con un post sul suo profilo Facebook la sua posizione in merito alle dichiarazioni che ha rilasciato un paio di giorni fa sull'apertura del nuovo punto McDonald's nella zona di Ponte alla Stella, alla periferia est della Città.

"Il mio articolo di due giorni fa ha scatenato un grande dibattito ad Empoli. Ci tengo a ribadire che non mi sono scagliato contro il McDonald's e anzi è un bene per le assunzioni che ci saranno in un momento come questo. Semplicemente ho fatto notare che non è tutto oro quel che luccica e, nonostante abbia sottolineato gli aspetti positivi di avere un punto di questa multinazionale a Empoli, sicuramente ci saranno dei lati negativi per quei locali che hanno gli stessi prodotti e che non possono reggere la concorrenza di una big. Inoltre la filiera corta da lavoro ai contadini ed agli allevatori locali, cosa che spesso non succede con i prodotti di una multinazionale".

"Sono per il libero mercato - prosegue il capogruppo in consiglio comunale - ma il pubblico può e deve intervenire per tutelare quei piccoli che si appoggiano ad una filiera locale e che hanno contribuito a ravvivare il nostro centro storico. Se si vuole utilizzare strumentalmente le mie parole non fatelo in modo così banale. Per quanto riguarda le parole dell'assessore Ponzo, la scelta della collocazione del fast food fuori dal centro storico, magari va ad impattare meno sulla concorrenza, ma sta a dimostrare che il fulcro della nostra città si è spostato verso il centro commerciale".

Infine: "Essendo per il libero mercato, sono certo a favore della concorrenza (con le osservazioni fatte sopra però); tuttavia non vedo lo stesso criterio applicato alla grande distribuzione con il monopolio Coop. L'apertura di un piccolo store in centro [quello della] Conad non ha certamente impattato più di tanto. Comunque per concludere mi sorprendono le polemiche pretestuore di che FdI, la cui leader Meloni vorrebbe sempre valorizzare il "food italiano". Ma si sa che l'interesse dei "fratelli" è la leadership del centrodestra e quindi fanno di tutto per andare contro la Lega sia a livello locale sia a livello nazionale".