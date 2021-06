Proteste in Santo Spirito, 43 denunce. Attacco alla giunta di FdI

Per la protesta di ieri sera in piazza Santo Spirito a Firenze, per l'installazione di una cordonatura di protezione al sagrato della basilica, 43 persone, già indentificate, nei prossimi giorni saranno denunciate dalla polizia e anche sanzionate. Tra le ipotesi di reato contestate manifestazione non autorizzata, danneggiamento della stessa cordonatura - ripresi anche giovani che rovesciano una pedana di sostegno - disturbo della quiete pubblica per la musica con tamburi fino alle 1, e oltraggio a corpo politico e amministrativo per i cori contro Comune e forze dell'ordine. Riguardo alle sanzioni, scatteranno per violazione del divieto di assembramento, del coprifuoco, dell'ordinanza comunale che vieta lo stazionamento nella piazza e, per chi ne era sprovvisto, per non aver indossato la mascherina. Alla manifestazione avrebbe preso parte un centinaio di giovani.

Santo Spirito, Draghi e Cellai (FdI): "Il tragicomico fallimento della giunta Nardella e il vandalismo dei centri sociali"

"Come un bambino che si illude di poter fermare le onde del mare con un muro di sabbia, l'assessora Bettini ha piazzato un inutile cordolo a "protezione" del sagrato di Santo Spirito. La risposta dei centri sociali non si è fatta attendere, ed oggi al consueto degrado della piazza si aggiungono i supporti del cordolo vandalizzati dagli antagonisti, che confermano la loro rozza inciviltà da teppisti travestita da rivoluzione. Un finale tragicomico di questa vicenda che poteva essere evitato costruendo una cancellata, come Fratelli d'Italia aveva proposto alla giunta". Lo dichiarano i consiglieri di Fratelli d'Italia a Palazzo Vecchio Alessandro Draghi e Jacopo Cellai.

"Sul fronte sicurezza e decoro le giunte Nardella hanno fallito su tutti i fronti - aggiungono i due consiglieri di opposizione -, ma qui si sono raggiunte vette di inadeguatezza inedite. Cosa pensa di fare adesso Bettini? Cosa ne pensa il PD? Continueranno nella difesa a oltranza di una scelta che si è rivelata nei fatti sbagliata, o correranno ai ripari dando ragione a chi, come Fratelli d'Italia e Lega, aveva proposto di proteggere la basilica e il suo sagrato nell'unico modo possibile, con una cancellata?".

Santo Spirito, Bussolin (Lega): “Cordonato inutile, si pensi alla cancellata”

“Verrebbe da dire che siamo stati facili profeti” dichiara il Capogruppo della Lega a Palazzo Vecchio, Federico Bussolin, in merito alle proteste di Piazza Santo Spirito, contro le misure intraprese dall’Amministrazione a tutela della Basilica.

“Quanto accaduto - continua - oltre a indignarci pretende una immediata risposta, non possiamo essere ostaggio di pochi facinorosi. Guardiamo oltre alle schermaglie tra centri sociali e Nardella e chiediamo che l’amministrazione riprenda in considerazione la nostra proposta di installare una cancellata a tutela della Basilica di Santo Spirito, altre misure dimostreranno solo poca serietà e scarsa concretezza in materia di sicurezza”.