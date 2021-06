Stop alle auto per le vie del centro storico dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo

Da venerdì 25 giugno entrerà in vigore la modalità estiva della zona a traffico limitato per garantire maggiore sicurezza e vivibilità nella fascia notturna del centro storico. La chiusura al transito si estende dalle ore 23 alle ore 6 del giorno successivo e interessa le seguenti strade comunali: via IV Novembre, nel tratto piazza Zannoni via del Cassero, via del Cassero, Via Guarducci, piazza Cavour, Via Lucardesi, via della Volta, via Vignaccia, via Curiel, via Morrocchesi, piazzetta Martini e piazza Matteotti, piazza Pierozzi e via Machiavelli. L’ordinanza è valida fino al 9 settembre 2021.

Nello stesso giorno entrerà in funzione il varco elettronico finalizzato al controllo del rispetto delle disposizioni relative alla Ztl, rimaste invariate rispetto agli anni passati. L’apparecchiatura è stata installata in via IV novembre, all’incrocio di via dei Fossi, ed è autorizzata con decreto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

“La presenza di un minor numero di veicoli a motore nel centro storico riduce l’impatto ambientale e assicura una maggiore sicurezza per i pedoni – dichiara l’assessore alla Polizia municipale Elisabetta Masti – i benefici determinati da una limitata circolazione stradale comporteranno anche una migliore fruibilità del patrimonio culturale, storico e artistico presente nel centro storico di San Casciano".

Altri strumenti installati dal Comune, attivi al momento solo in forma sperimentale, sono i varchi elettronici presenti nella zona a traffico limitato permanente che entreranno in funzione dai primi di luglio per il controllo dell’accesso alla Ztl. Questi ultimi sono posizionati in via IV Novembre e in via Roma. “Raccomandiamo ai cittadini la massima attenzione – aggiunge l’assessore - e il rispetto delle disposizioni legate alla Ztl”.

Il Comune ha istituito una lista bianca di soggetti nella quale saranno inserite le targhe dei veicoli che potranno accedere liberamente alla nuova ZTL. L’accesso sarà consentito a diverse categorie di soggetti deboli che devono transitare dal centro storico tra cui invalidi e soggetti temporaneamente impediti con certificazione, anziani, donne in stato di gravidanza, veicoli con soggetti diretti alla guardia medica, ospiti delle strutture ricettive per il carico e lo scarico dei bagagli, veicoli incaricati di assistenza domiciliare, medici in visita domiciliare, veicoli di imprese per lavoro notturno, veicoli di noleggio con conducente, esercenti attività di lavoro notturno, veicoli di artigiani per riparazioni d’urgenza, veicoli con a bordo persona con età superiore a 75 anni, veicoli con a bordo bambini fino a due anni. Per chi si reca alla guardia medica dovrà darne comunicazione il giorno successivo.

L’accesso alla nuova Ztl è consentito inoltre ai veicoli di soccorso e di polizia, ai veicoli del Comune di San Casciano in Val di Pesa, ai veicoli della ASL, ai taxi, ai servizi pubblici e di pubblica utilità, ciclomotori e motocicli. Possono circolare liberamente anche i veicoli in possesso dei contrassegni A, C, A1, E. I proprietari hanno l’obbligo di esporre il contrassegno.

Gli uffici della Polizia locale dell'Unione comunale del Chianti fiorentino si trovano in via Cassia per Siena n. 3 e ricevono previo appuntamento preferibilmente nei seguenti orari: lunedì e giovedì 8,30-12,30 e 16-18,30 mercoledì 8,30-12,30, sabato 10-13. Info e pronto intervento tel. 055 820325 (attivo dal lunedì al sabato dalle ore 7.45 alle ore 19.15).

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino