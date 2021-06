Strage di Viareggio, strizioni e corte per il 12° anniversario

A differenza dell'anno scorso, per il 12/o anniversario della strage alla stazione di Viareggio (Lucca) del 29 giugno 2009, si svolgerà il corteo per le strade della cittadina versiliese fino a via Ponchielli, teatro del disastro causato dalla fuoriuscita di gpl da una carrozza cisterna che deragliò: 32 le persone che persero la vita a causa dello spaventoso incendio poi innescatosi. La manifestazione si terrà nel rispetto delle normative Covid e i familiari delle vittime chiedono ai viareggini di affiggere alle finestre anche striscioni di solidarietà e in ricordo di quanti morirono. In via Ponchielli, dal palco saranno letti i nomi delle 32 vittime da parte dei ferrovieri che sono stati al fianco dei parenti al processo. E a proposito del processo, Daniela Rombi, dell'associazione Il Mondo che vorrei, che riunisce i familiari, in occasione oggi della presentazione delle iniziative per il 29 giugno, è tornata a sollecitare le motivazioni della sentenza di Cassazione: era l'8 gennaio scorso quando la Suprema Corte si pronunciò sul processo per la strage. Domani mattina intanto il gruppo motociclisti delle Tartarughe lente ha organizzato il 12/o Motoincontro in occasione del quale sarà inaugurato un defibrillatore donato con i proventi dell'iniziativa.