Vaccini, per l'assessore Bezzini la prima dose Pfizer

Si è vaccinato stamattina all'hub del palazzetto Bernino a Poggibonsi, in provincia di Siena, l'assessore regionale al diritto alla salute Simone Bezzini. "È una grande emozione - ha commentato - perché vaccinarsi è importantissimo, per la protezione individuale, ma ancora di più per la protezione collettiva. Per consentire alla comunità di fare un passo avanti decisivo, tutti insieme, nel contrasto al Covid. Ho atteso il mio turno e oggi il vaccino è arrivato anche per me. Voglio ringraziare tutti gli operatori sanitari e i volontari che si spendono con grande professionalità e generosità per far funzionare al meglio la campagna di vaccinazione". Classe 1969, Bezzini, secondo quanto si informa dalla Regione, ha ricevuto la prima dose di Pfizer dopo aver prenotato sul portale regionale in base alla sua fascia di età.