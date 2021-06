Eccellente bilancio per le nuotatrici del T.N.T. Empoli. Taddeucci vince anche i cinquemila

Eccellente bilancio per le nuotatrici allenate dal dt del T.N.T. Empoli, Giovanni Pistelli, ai campionati italiani Open Assoluti di fondo nel Canale di Piombino. Ginevra Taddeucci è stata di gran lunga la protagonista dell’edizione appena conclusa perché al titolo nei 10 km ha aggiunto quello sui 5.000 metri. Una crescita senza momenti di pausa, tanto da elevarla in pianta stabile fra le migliori specialiste in ambito nazionale. Nella 5 km la ventiquattrenne tesserata dalle Fiamme Oro ha pure sfiorato la vittoria, essendo stata preceduta allo sprint solo da un’avversaria di grande qualità come la tedesca Leonie Beck. La Taddeucci ha coperto la distanza in 2h 57’47”9 staccando di 2” Giulia Gabbrielleschi. Alle due medaglie d’oro conquistate dall’atleta di Firenze si è unito il terzo posto acquisito dalla biancazzurra Lara Gherardini nella maratona dei 25 km, alle spalle di Veronica Santoni (Aniene) e di Rebecca Talanti (Hidron Sport Campi). La Gherardini è entrata a far parte della squadra empolese da poco tempo rivelando subito il proprio valore. Nata ad Omegna, località sul lago d’Orta il 5 settembre 2000, lo stesso giorno del fuoriclasse Gregorio Paltrinieri, la piemontese ha gareggiato spesso in piscina durante questa stagione, ma le prove in acque libere sembrano molto più indicate alle sue caratteristiche.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empol