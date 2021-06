Aggredito a in Val di Pesa, 44enne grave in ospedale

I carabinieri di San Casciano in Val di Pesa, unitamente a quelli del Nucleo Operativo della Compagnia di Scandicci e del Nucleo Investigativo di Firenze, stanno approfondendo le circostanze che hanno visto un 44enne cittadino albanese aggredito la scorsa notte in località Mercatale, in via Gramsci. Attualmente la vittima è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Careggi. La vittima dell'aggressione è un operaio nel settore del disboscamento, di origine albanese. Gli investigatori che non escludono l'utilizzo di un'arma contundente stanno valutando diverse piste e starebbero sentendo alcuni testimoni che avrebbero assistito all'aggressione.