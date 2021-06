"Aggredito da un uomo con una bottiglia": il racconto di un 28enne ferito a Firenze

Ha raccontato alla polizia di essere stato aggredito da un connazionale con una bottiglia, quindi di aver reagito insieme ad altre persone rimanendo ferito. La polizia sta tentando di ricostruire quanto avvenuto nel corso di una rissa la scorsa notte in piazza Vittorio Veneto a Firenze. La persona che racconta di essere stato aggredito è un 28enne. I fatti sarebbero accaduto intorno alle ore 5: gli agenti sono intervenuti in un'abitazione dopo essere stati chiamati dal 118, intervenuto per soccorrere l'uomo. Il 28enne, un peruviano,avrebbe anche perso il cellulare durante la rissa. Indaga la polizia.