Ascensore non funziona, disabile bloccato in stazione a Pontedera

Gli ascensori erano bloccati e l'uomo, in sedia a rotelle, è dovuto restare per circa un'ora e mezzo alla stazione di Pontedera. Protagonista un 46enne di Pontedera che ha raccontato quanto accaduto lo scorso giovedì sulla tratta Pontedera-Pisa. L'uomo era partito da Bari verso Pontedera, ha fatto cambio a Firenze, poi sono iniziati i problemi. A raccontarlo è lui stesso attraverso il suo profilo facebook: "Era tutto organizzato, la corsa, il biglietto e l'assistenza per la salita e la discesa dal treno. Poi mi comunicano gli ascensori che avrebbero dovuto farmi arrivare al primo binario, dal terzo dove si era fermato il treno, erano fuori servizio. Ho ripreso tutto col cellulare e ho consegnato il video al mio avvocato. Chi ha sbagliato deve pagare, mi sono sentito sequestrato, umiliato e discriminato"

Da quanto riportato su alcuni quotidiani il capotreno si sarebbe attivato per trovare una soluzione e farlo uscire dalla stazione e far proseguire la corsa del treno. La soluzione alla fine è stata quella di far ripartire il convoglio per Cascina e poi tornare indietro e fermarsi, grazie a una manovra di scambio, sul binario 1 in modo da permettere all'uomo di scendere e uscire dallo scalo ferroviario senza dover affrontare scalini o altre barriere.