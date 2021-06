Decine di gomme tagliate e specchietti rotti: vandali a Empoli

I vandali hanno preso di mira decine di auto e camper parcheggiate tra viale Buozzi e via Arnolfo di Cambio a Empoli: i proprietari nella mattina di sabato hanno infatti scoperto che qualcuno, per il solo gusto di divertirsi, aveva tagliato e bucati le gomme dei mezzi, almeno un quindicina. Su due mezzi sarebbero stati rotti anche gli specchietti. I residenti hanno sporto denuncia ai carabinieri di Empoli.

Non essendoci segno di furto o tentativi di scasso, si è trattato con tutta probabilità di qualcuno che voleva divertirsi facendo più danni possibili, senza alcun motivo. Probabilmente si tratterebbe di un gruppo di ragazzi. Gli inquirenti stanno guardando in queste ore le immagini delle telecamere di viale Buozzi.

L'episodio è stato commentato anche dal sindaco Brenda Barnini: "Ho chiamato il Comandante dei Carabinieri Riva che mi ha assicurato massimo impegno nella ricerca dei responsabili. Si tratta senza dubbio di un atto vandalico dal momento che nessun auto è stata forzata nel tentativo di furto. La rabbia però è la stessa perché per sostituire quelle gomme molti cittadini dovranno spendere soldi e perché è una violenza gratuita inaccettabile. Il sistema di videosorveglianza della prima parte del viale verrà controllato per verificare eventuali movimenti sospetti visto che l'episodio dovrebbe essere avvenuto a notte fonda quando in giro non c'è nessuno. Mi viene da pensare però che questa estate possa essere molto difficile da gestire a seguito di un lungo inverno in cui molti istinti sono stati messi sotto pressione e il ritrovarsi fuori può dare alla testa".