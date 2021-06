Ex vetreria Lux, approvata una modifica alla convenzione tra Comune e 'Abitare Toscana'

Nel Consiglio Comunale del 15 giugno 2021 è stata approvata una modifica alla convenzione tra Comune e “Abitare Toscana” che darà il via alla redazione del bando per l’assegnazione di appartamenti nel complesso “Ex Vetreria Lux” alla Torre in funzione di un progetto di edilizia sociale destinato ad una particolare fascia di aventi diritto: cittadini e famiglie che hanno un reddito, ma che non è sufficiente a permettere loro l’acquisto di un immobile alle “condizioni di mercato”.

Il nostro voto è stato favorevole alla modifica, così come lo fu quello alla convenzione originale, perché riteniamo che effettivamente sussista il problema di cittadini che, nonostante abbiano un lavoro o una attività, non riescono a “stare sul mercato” degli immobili e dei finanziamenti necessari al loro acquisto, e crediamo sia un pubblico interesse fare in modo che possano essere aiutati.

Ma crediamo altresì sia nell’interesse pubblico generale che la Politica si debba porre almeno due domande legate a questa necessità.

La prima è: “perché esiste questa realtà?” Perché cioè, ci sono nell’Italia del 2021, cittadini e famiglie che, nonostante abbiano un lavoro o una attività, hanno un livello di reddito non sufficiente a poter pianificare un sereno futuro e devono ricorrere a un aiuto pubblico? E’ chiaramente per la somma di vari fattori: crisi economica, andamento dei mercati, difficoltà nell’accesso ai finanziamenti etc… Ma forse è legittimo porsi il dubbio che le politiche economiche (fatte di tagli alla spesa pubblica) e del lavoro (fatte di flessibilità e riduzione salariali) degli ultimi decenni nel nostro Paese siano state parte in causa nel far crescere il numero di persone in difficoltà. Perché se è vero che il 16 giugno 2021 l’Istat ha pubblicato una nota in cui dice: “Torna a crescere la povertà assoluta (…) raggiungendo il livello più elevato dal 2005 (inizio delle serie storiche)” (v. https://www.istat.it/it/archivio/258632), la Politica e le maggioranze che sono state al Governo del Paese non possono chiamarsi fuori dalle responsabilità dell’impoverimento di fasce sempre più ampie di popolazione.

La seconda domanda diventa allora, se possibile, ancora più urgente: se la povertà assoluta aumenta di anno in anno, cosa facciamo nel nostro Comune per questa fascia sempre più ampia di persone? E per provare a trovare una risposta, nel dichiarare il nostro voto favorevole al progetto nella frazione della Torre, abbiamo chiesto al Consiglio Comunale di prendere in carico la proposta di una verifica dello stato dell'edilizia popolare a Montelupo in modo da valutare se necessario intervenire a sostegno della parte più debole della popolazione con i fondi che arriveranno con gli stanziamenti Statali previsti nel PNRR.

ll Capogruppo

Consigliere Francesco Polverini