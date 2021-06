Muore a 82 anni il 'Re della stracciatella al tartufo': San Miniato piange Dino Arzilli

Lutto a San Miniato. È morto ad 82 anni il 're della stracciatella al tartufo' Dino Arzilli, noto chef e patron del ristorante Genovini. È stato tra i primi a portare il tartufo di San Miniato oltre i confini della città della Rocca. Il ristorante, aperto nel lontano 1968, è stato luogo di eventi, banchetti, sperimentazioni culinarie e tanto altro. Fu insignito del riconoscimento internazionale “Coco cocorum”, cuoco dei cuochi, grazie alla sua 'stracciatella al tartufo bianco', una prelibatezza arrivò persino al Parlamento europeo a Bruxelles, alla conviviale con cui il presidente Romano Prodi passò le consegne di presidente della Commissione europea al portoghese José Manuel Durão Barroso. Ma non fu l'unica tappa internazionale di un piatto che lo ha portato in giro per il mondo. Fu anche nominato nel 2012 Cavaliere della Repubblica Italiana. Lascia la moglie Francesca e i figli Cristina e Mauro.

