Nozze a gonews.it: auguri al direttore Elia e a Ilaria

Ieri è stato un gran giorno per la Xmediagroup, il giorno più bello da qualche mese a questa parte. Elia Billero e Ilaria Franceschi sono convolati a nozze.

Il direttore di gonews.it, empolichannel.it e Clivo News ha preso in moglie la sua compagna Ilaria. È stata una giornata piena di emozioni e di felicità, come non se ne vedevano da tempo.

I loro sorrisi e le loro promesse hanno fatto piangere e gioire invitati e invitate. Sono stati momenti intensi che speriamo possano essere il preludio a una splendida vita assieme. Complimenti Elia e Ilaria. Auguri!