OPI Orgoglio Partite Iva inizia a farsi conoscere anche a Livorno: gazebo in città

Sabato 19 giugno il Movimento Politico OPI Orgoglio Partite Iva ha ufficialmente iniziato a farsi conoscere anche a Livorno.

Il Coordinatore Regionale della Toscana Flavio Baldi, insieme al Coordinatore Provinciale per la provincia di Livorno Fabio De Stefano, hanno presenziato al Gazebo di OPI collocato in pieno centro della Città Labronica, all’incrocio tra via Grande e via del Giglio.

Molti gli interessati che si sono fermati a conoscerli, a chiedere delucidazioni sui programmi del Movimento e fare la Tessera di associato.

Certamente un inizio importante per sostenere e salvaguardare, anche nel territorio Livornese come il movimento OPI si prefigge, le attività di ogni genere e i loro dipendenti, ormai da troppo tempo dimenticati dalle istituzioni e dai partiti tradizionali.