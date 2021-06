Si schianta contro il guard-rail: auto distrutta, la conducente lievemente ferita

I vigili del fuoco di Prato sono intervenuti poco prima dell'una di questa notte in viale Leonardo Da Vinci, all’altezza dello svincolo della rotonda di Capezzana in direzione Pistoia, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una vettura. Un'auto, per motivi da chiarire, si è schiantata contro il guardrail.La macchina, una Opel Meriva, è andata completamente distrutta, ma incredibilmente la donna a bordo, una 38enne, è rimasta illesa.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato necessario per estrarre dall'abitacolo la donna che successivamente è stata affidata ai sanitari del 118 e trasportata al pronto soccorso in codice verde. I vigili del fuoco hanno poi provveduto anche alla rimozione di una parte di guard-rail che ostruiva la sede stradale in seguito all’impatto. Sul posto anche la municipale.