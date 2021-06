Una settimana all'aria aperta in compagnia dei bibliotecari della 'Fucini'

Una biblioteca letteralmente "fuori di sé" dalla gioia di tornare ad incontrare i suoi piccoli e grandi utenti, all'ombra dei confortevoli parchi cittadini. Comincia una nuova settimana di iniziative da vivere all’aria aperta in compagnia dei bibliotecari della Fucini.

Un modo diverso di trascorrere il pomeriggio ai giardini, che vi farà amare l'estate ancora di più.

Tra una corsa in altalena e un giro sullo scivolo, fermatevi ad ascoltare le nostre divertenti storie o partecipare ai laboratori artistico-naturali proposti dai nostri esperti.

Ci sarà anche lui, l'amatissimo autore Daniele Nicastro che sarà a Empoli, alla libreria Rinascita, venerdì 25 giugno, aspettando i suoi fan.

Ecco il programma:

LUNEDI 21 GIUGNO

Parco di Serravalle

EmozionArti. Sperimentiamo le emozioni attraverso le opere dei grandi artisti (ore 17.30)

MERCOLEDI 23 GIUGNO

Giardini di Piazza Toscanini

L'Ora del Racconto... al parco. Letture animate e punto prestito nei parchi della città (ore 17.30-19.30)

GIOVEDI 24 GIUGNO

Parco di Serravalle

Sferruzza, sferruzza. Le signore della maglia e dell'uncinetto si trasferiscono al parco e mettono a disposizione la loro arte per tutti quelli che vogliono imparare, grandi e piccini.

GIOVEDI 24 GIUGNO

Parco di Serravalle

Assaggi di lettura. Per chi ha poco tempo ma tanta voglia di viaggiare con la fantasia! (ore 17.00 e ore 18.30)

GIOVEDI 24 GIUGNO

Parco di Serravalle

Arte al parco. A Serravalle i mostri sono a piede libero! Impariamo a disegnare creature mostruose! (ore 17.30)

VENERDI 25 GIUGNO

Libreria Rinascita (via Ridolfi)

Firmacopie con Daniele Nicastro. Dopo il successo degli incontri online di Leggere per Leggere e Leggenda Festival, l'amatissimo autore Daniele Nicastro viene a trovarci (in carne e ossa) per chiacchierare con i suoi fan ed autografare le copie dei libri che tanto ci hanno fatto ridere, pensare, emozionare.

