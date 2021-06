Un 24enne italiano è stato denunciato dalla polizia di Viareggio per aver aggredito e rapinato un 37enne di origine marocchina. Domenica scorsa, infatti, il 24enne per portare via alla vittima denaro e cellulare la colpì al volto con una bottiglia; non pago, ha continuato a colpire il marocchino anche quando quest’ultimo era ormai finto a terra. Per le ferite riportate, il 37enne ha ricevuto una prognosi di 30 giorni.