Bando per il bonus idrico a Lastra a Signa

E’ pubblicato sul sito web del Comune di Lastra a Signa nella sezione Altri Bandi e Avvisi il bando per l’assegnazione del bonus idrico 2021.

La scadenza per chiedere il contributo, che prevede il riconoscimento di una riduzione sulla bolletta dell'acqua a favore di nuclei familiari in difficoltà economiche, esclusivamente per l'abitazione di residenza, è il 21 luglio. La domanda deve essere presentata esclusivamente sul form online predisposto dal Comune di Lastra a Signa e disponibile nella home page del sito www.comune.lastra-a-signa.fi.it entro le ore 9 del 21 luglio 2021.

Per informazioni è possibile chiamare, nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 14, al numero 055/3270127 o scrivere alla mail serviziosociale@comune.lastra-a-signa.fi.it.

Fonte: Comune di Lastra a Signa - Ufficio stampa