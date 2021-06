Cascina, 5x1000 al Comune per il sociale

In questo periodo i contribuenti stanno presentando la dichiarazione dei redditi 2021. Invitiamo i cittadini cascinesi a indirizzare il 5 per mille dell'Irpef al Comune di Cascina, come ente impegnato nei servizi sociali. Questa scelta non si sostituisce a quella della destinazione dell'8 per mille dell'Irpef allo Stato o alla Chiesa cattolica o alle altre confessioni religiose, ma è semplicemente aggiuntiva e serve ad aiutare il proprio Comune ad aumentare e migliorare le attività sociali. Per scegliere il Comune di Cascina quale destinatario del 5 per mille è sufficiente firmare nel riquadro che riporta la scritta "Attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente" nell'apposito modulo allegato a tutti i modelli per la dichiarazione dei redditi.

