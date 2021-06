Eco dal Fosso, presentazione alla Libreria Blume

Giovedì 1 luglio l'autrice di San Miniato Federica Caponi presenterà presso la Libreria Blume il suo libro "Eco dal fosso". Verranno esplorate le tante sfumature della sua Graphic Novel, che affronta il coraggioso tema dell'emancipazione femminile. Durante la serata si terrà un dialogo con l'autrice e verrà mostrata in esclusiva una video performance ispirata al libro; Federica Caponi si inserisce in un percorso letterario che va dall'idea della donna come "angelo del focolare", ad una rappresentazione della figura femminile che ricorda "Donne che corrono coi lupi" di Clarissa Pinkola Estés.

L'evento si svolgerà nel giardino della libreria secondo le normative Covid. Da Blume chiedono di presentarsi in libreria qualche minuto prima dell'inizio per svolgere tutte le procedure sanitarie. Evento rivolto agli adulti.

Potete prenotarvi utilizzando il seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/1fWdemASXOh9LPZ4XuG_-mA4cydDtN-umWmtwhp3lMd4/edit?usp=sharing