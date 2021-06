Elezioni nazionale Misericordie: l'empolese Pagliai eletto nel Collegio dei Probiviri

Due giorni di Assemblea nazionale per le Misericordie italiane che si sono riunite venerdì e sabato scorsi presso la Fondazione Spazio Reale a Campi Bisenzio. In programma anche le elezioni per il rinnovo delle cariche, con apertura dei seggi elettorali nella mattina di sabato.

A conclusione dei lavori, e dopo la Santa Messa celebrata dal Correttore nazionale delle Misericordie, monsignor Franco Agostinelli, è iniziato lo spoglio delle schede.

Eletto nuovo Presidente delle Misericordie d’Italia Domenico Giani, già noto per aver guidato per anni la Gendarmeria della Città del Vaticano ed essere stato a capo della sicurezza del Papa.

Ottimo risultato per l’Empolese Valdelsa, con l’elezione di Francesco Pagliai nel Collegio dei Probiviri, organo di giurisdizione della Confederazione, con 325 preferenze su 400 votanti.

Pagliai, Avvocato, è vice Governatore della Misericordia di Empoli, Presidente della Fondazione Vincenzo Chiarugi, che amministra la RSA dell’Arciconfraternita empolese, e ha ricoperto sinora la carica di Presidente del Collegio dei Probiviri.

Marco Bitossi, Governatore della Misericordia di Montelupo Fiorentino, è stato invece eletto su suffragio universale nel Consiglio nazionale, l’organo di indirizzo politico e programmatico.

Fonte: Misericordia Empoli - Ufficio stampa