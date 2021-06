"Candidarmi a Siena? Me lo hanno chiesto i senesi del PD. Non lo escludiamo ma non è la priorità. Sono le parole pronunciate dal segretario del Partito Democratico Enrico Letta questa sera a Otto e Mezzo su La7. La candidatura di letta a sindaco di Siena è da tempo considerata un'ipotesi e le parole dello stesso interessato lasciano una porta aperta.