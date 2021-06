Giustizia terapeutica per Walter De Benedetto, approvato odg a Certaldo

Il consiglio comunale di Certaldo, nei giorni scorsi, ha approvato a maggioranza un ordine del giorno presentato dal consigliere della lista Pd, Giuseppe Lombardo, avente a oggetto "Il fatto non sussiste. Giustizia terapeutica per Walter De Benedetto (#megliolegale)". Al centro del documento, la vicenda che ha interessato Walter De Benedetto, disabile 50enne costretto sulla sedia a rotelle da artrite reumatoide, che il tribunale di Arezzo ha giudicato non punibile per la detenzione e la coltivazione di sostanze stupefacenti a scopo terapeutico. L'uomo rischiava fino a quattro anni di carcere: è stato sottoposto a un processo per direttissima, accusato di coltivazione di sostanze stupefacenti in concorso con un'altra persona condannata per averlo aiutato a innaffiare le piante nel suo giardino. La quantità di medicinali cannabinoidi che gli venivano forniti dal Ssn non gli bastava.

Una sentenza, viene sottolineato nel testo dell'ordine del giorno, "destinata, oltre che a far riflettere, a fare storia. Come spiegano i difensori di De Benedetto, gli avvocati Claudio Miglio e Lorenzo Simonetti, il giudice Fabio Lombardo ha riconosciuto prioritaria la motivazione personale del coltivatore rispetto alla quantità del suo raccolto: De Benedetto è stato infatti assolto perché il "fatto non sussiste"".

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa