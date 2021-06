Incendio Coop Ponte a Greve, per i soci arriva lo sconto fino a settembre

Uno sconto del 10% sulla spesa fatta negli altri negozi di Unicoop Firenze della Toscana per i soci residenti e domiciliati nel bacino di riferimento del centro commerciale di Ponte a Greve, chiuso temporaneamente dopo l'incendio del 3 giugno scorso.

Lo sconto rientra tra le iniziative per limitare i disagi dei soci nella spesa quotidiana.

Lo sconto, spiega un comunicato della cooperativa, resterà in vigore fino al 4 settembre ed è dedicato a coloro che abitualmente frequentavano il punto vendita chiuso.

In paericolare, è rivolto ai Cap 50018 (Comune di Scandicci), 50023 (Comune di Impruneta), 50026 (Comune di San Casciano), nonché i fiorentini 50124, 50142 e 50143.

Basterà passare la carta socio alla cassa per ottenere il 10% in meno sul costo della spesa, a eccezione dei prodotti non promozionabili per legge, dei libri e del reparto biglietteria.

Nel frattempo, proseguono i servizi di navetta gratuita verso la Coop di Lastra a Signa.