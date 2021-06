La Battaglia (dei sapori) di San Romano: due serate sull'opera di Paolo Uccello

Se nel ‘400 Fiorentini e Senesi erano impegnati in quella che è stata la Battaglia di San Romano oggi, sul celebre dipinto di Paolo Uccello, le frazioni del comune si "sfidano" a colpi di enogastronomia in una collaborazione che mira al supporto di commercianti, prodotti tipici e territorio.

Il Comune di Montopoli in Val d’Arno domenica 27 giugno e mercoledì 7 luglio 2021 ricorda la Battaglia di San Romano, narrata dal pennello di Paolo Uccello qualche anno dopo il 1432 con un trittico che ha reso il Valdarno famoso in tutto il mondo, poiché le opere trovano casa agli Uffizi, alla National Gallery di Londra e al Louvre di Parigi.

Su un importante capitolo della storia toscana nascono dunque due appuntamenti tra teatro e cucina sotto le stelle.

Si parte domenica 27 giugno a San Romano dove sarà possibile cenare con le specialità del territorio in piazza della Costituzione, per poi assistere allo spettacolo teatrale. Stesso copione mercoledì 7 luglio, con la cena diffusa nel borgo montopolese e il bis dello spettacolo sotto la torre di San Matteo. Questo pomeriggio la presentazione delle due date nel municipio montopolese, alla presenza del sindaco Giovanni Capecchi, degli assessori Valerio Martinelli e Cristina Scali, di Confesercenti e Confcommercio a fianco del CCN di San Romano e Montopoli e infine di coloro che saranno sotto i riflettori e sul palcoscenico, l’attrice Katia Beni e la compagnia teatrale PasseParTout.

“Un evento accaduto nel nostro territorio, ripreso da Paolo Uccello in un'opera conosciuta in tutto il mondo e che oggi può essere veicolo promozionale di rilancio delle peculiarità del nostro Comune" afferma il sindaco Capecchi. "Queste due iniziative valorizzeranno il nostro territorio dal punto di vista culturale e storico ma anche enogastronomico grazie alle degustazioni. Abbiamo avuto un periodo di sofferenza data la limitazione delle libertà personali e queste due serate possono essere un punto di ripartenza anche in questo senso, un segnale di speranza per il futuro".

“Due iniziative che testimoniano ancora una volta come le sinergie che stiamo creando con le attività economiche, imprenditori e associazioni di categoria siano un valore aggiunto per le politiche di promozione del territorio” sottolinea l’assessore alle attività produttive e alla Promozione e Sviluppo del Territorio Valerio Martinelli.

"La battaglia di chi? Conferenza semi-seria sulla Battaglia di San Romano". Lo spettacolo

Katia Beni (foto gonews.it)

In quanti montopolesi conoscevano la storia della battaglia di San Romano e l’opera di Paolo Uccello? Pare molto pochi e a raccontarlo con ironia è la star di questi due eventi, l’attrice Katia Beni che insieme alla compagnia teatrale PasseParTout curerà, realizzerà e parteciperà alle due serate. Tutto nasce da uno studio sulla Battaglia di San Romano, in chiave divertente e semplice, da portare nelle scuole per non annoiare i più piccoli e nel mentre fornire nozioni storiche. Da questo progetto l’idea dello spettacolo, il lavoro della Compagnia e la partecipazione di Beni in quello che sarà un evento adatto a tutti.

"Cercheremo a modo nostro di spiegare la Battaglia di San Romano con un po’ di leggerezza – spiega Katia Beni – cultura, storia e arte ridendo forse arrivano prima al cervello. Noi una battaglia l’abbiamo vinta, ci siamo uniti sul territorio e abbiamo imparato tutti su questo evento storico”.

La battaglia (dei sapori) di San Romano, come prenotare

Per informazioni e prenotazioni, consigliate in conformità con le disposizioni sul distanziamento e prevenzione anti Covid, per il primo evento contattare Bernardo del Centro Commerciale Naturale di San Romano al 338 3080173 mentre per il secondo appuntamento far riferimento a Montopoli-Centro Storico nella figura di Eleonora al 340 9235625 o allo 0571 466020. Oltre ai commercianti l’occasione ha visto la partecipazione di numerosi partner e organizzatori tra cui Confesercenti Toscana, Confcommercio, Misericordia di San Romano, Carnevale Sanromanese, Fratres San Romano, Avis Montopoli in Val d’Arno e Fondazione CR San Miniato.

Margherita Cecchin